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Yeni Otomobillerde Tavan Tutamağı Neden Kayboluyor?

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Uzun yıllar standart ekipman olan tavan tutamağı, günümüzde birçok araç modelinde sürücü tarafında kayboluyor. Bunun arkasında güvenlik kuralları, maliyet optimizasyonu, iç mekân tasarımı ve perde hava yastıkları gibi teknolojik gelişmeler yer alıyor. Ancak tutamaklar, aile otomobilleri ve SUV'lerde hâlâ kullanılıyor.

Uzun yıllar standart ekipman olan tavan tutamağı, günümüzde birçok modelde özellikle sürücü tarafında kayboluyor. Bunun arkasında güvenlik kuralları, maliyet optimizasyonu, iç mekân tasarımı ve teknolojik gelişmeler gibi birden fazla neden bulunuyor.

Sürücünün iki elini direksiyonda tutması gerektiği düşüncesi ve ani manevralarda tutamağa uzanmanın risk oluşturması, sürücü tarafındaki tutamağın kaldırılmasına yol açtı. Ayrıca perde hava yastıklarının standart hale gelmesi, tavan çizgisinde daha fazla boş alan gerektirdiğinden tutamaklar mühendislik açısından ekstra karmaşıklık yaratıyor.

Maliyetler de önemli bir etken: Tek bir tutamağın maliyeti düşük olsa da milyonlarca araç üretiminde toplam maliyet ciddi boyutlara ulaşıyor. Üreticiler, az kullanılan parçaları yeniden değerlendirerek tasarruf sağlıyor. Ancak tavan tutamakları tamamen yok olmadı; aile otomobilleri, SUV'ler ve arka yolcu konforuna önem veren araçlarda hâlâ kullanılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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