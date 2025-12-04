Haberler

Bitlis'te kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir kereste işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi, ancak olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın, söndürüldü.

Tatvan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir kereste işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine bölgeye Bitlis, Güroymak ve Hizan belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği çalışmalarda yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyar Sağnıç, yangının iş yerinde hasara neden olduğunu söyledi.

Ekiplerin yangını söndürmek için seferber olduğunu belirten Sağnıç, "Bu üzücü olayda çok şükür yaralanma veya can kaybı yok ama büyük bir hasar oluştu. Esnaf kardeşlerimiz ve duyarlı vatandaşlarımız seferber oldu. Yangın büyümeden ve başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü." dedi.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
