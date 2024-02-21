Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a "Devlet Dostluk Nişanı" verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov ile Minnihanov, Tataristan'ın başkenti Kazan'da bir araya geldi.

Görüşmede, Kırgızistan ile Tataristan arasındaki ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve genişletilmesine ilişkin konular ele alındı.

Liderler, ikili ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik 2024 ve 2025'te ortak Kültür Günleri yapılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Minnihanov'u, Kazan'da başlayan "Geleceğin Oyunları" 1. Uluslararası Spor Turnuvası'nın başarılı organizasyonundan dolayı tebrik etti.

Minnihanov da Tataristan'ın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesine yönelik özel hizmetler için Caparov'a "Devlet Dostluk Nişanı" takdim etti.

Caparov, "Bu yüksek ödül, Kırgızistan, Tataristan ve Rusya Federasyonu arasındaki sarsılmaz dostluğun bir sembolü olsun." ifadesini kullandı.