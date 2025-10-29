Taşköprüspor Kulübü'nden Belediye Ziyareti

Kastamonu'da faaliyet gösteren Taşköprüspor Kulübünde başkanlığa seçilen Ümit Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, takımın yeni sezon hazırlıkları, altyapı projeleri ve ilçede spora yönelik destekler değerlendirildi.

Aslan, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'a üzerinde isminin yer aldığı Taşköprüspor forması hediye ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hüseyin Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Taşköprüspor Başkanı Ümit Aslan'a ve değerli yönetim kurulu üyelerine hediyeleri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. İlçemizi başarıyla temsil eden Taşköprüspor'a yeni sezonda üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Taşköprüspor'un her zaman yanında olduklarını vurgulayan Arslan, gençlerin spora yönlendirilmesi ve altyapı yatırımlarının artırılması için belediye olarak desteklerinin süreceğini kaydetti.