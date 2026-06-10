Haberler

Taşköprü'de sarımsak satıcıları denetlendi

Taşköprü'de sarımsak satıcıları denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağının korunması ve tüketicilerin doğru ürünle buluşturulması için ekipler yol kenarlarında denetim yaptı. Denetim komisyonu, satıcıları ziyaret ederek ürünleri inceledi ve bilgilendirme tabelaları dağıttı.

Avrupa coğrafi işaret tescilli Taşköprü sarımsağının korunması ve tüketicilerin doğru ürünle buluşturulması amacıyla ekipler yol kenarlarında denetim gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Taşköprü Ziraat Odası, Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Taşköprü Belediyesi temsilcilerinden oluşan denetim komisyonu tarafından ilçe genelinde kontrol yapıldı.

Denetim kapsamında özellikle yol kenarlarında satış yapan sarımsak satıcıları ziyaret edilerek, ürünler incelendi. Vatandaşların daha bilinçli alışveriş yapabilmesi amacıyla Taşköprü sarımsağının ayırt edici özelliklerini içeren bilgilendirme tabelaları da satıcılara dağıtıldı.

Yetkililer, coğrafi işaretli ürünün marka değerini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve tüketicilerin gerçek Taşköprü sarımsağına ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin hasat ve satış sezonu boyunca sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor

Geri sayım başladı: Altının kaderi dakikalar sonra belli oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı

Koç Holding şirketlerine aynı gün peş peşe saldırılar
Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı

Kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadılar

5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadı
Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden

Sanat dünyası sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Tekin, Irmak öğretmenle ilgili sessizliğini bozdu

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı