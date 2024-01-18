Tarsus'ta Narenciye Yüklü Tırda Yangın Çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu narenciye yüklü tırda hasar meydana geldi. Sürücü durumu hemen bildirerek itfaiye ekiplerinin müdahalesini sağladı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan narenciye yüklü tırda hasar oluştu.
H.A. idaresindeki 33 AL 590 plakalı tır, Tarsus-Pozantı kara yolunun Çamalan mevkisinde alev aldı.
Aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.