Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Lalapaşa'da Hayvancılık İşletmesini Ziyaret Etti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki hayvancılık işletmesini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, işletmeyi gezen Köse, üretici Erdoğan Savaştan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Savaştan'a çalışmalarında başarı dileyen Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının tarım ve hayvancılık alanında sağladığı destekler hakkında bilgi verdi.

Köse, üretimiyle ülke ekonomisine katkı sunan işletme sahibine bereketli kazanç diledi.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Köse, üreticilere her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

