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Tarım ve Orman Bakanlığı, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü, Bakan İbrahim Yumaklı ile oyuncu ve müzisyenlerin çiftçilere seslendiği videoyla kutladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü, Bakan İbrahim Yumaklı ile oyuncu ve müzisyenlerin çiftçilere seslendiği videoyla kutladı.

Bakanlık, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile oyuncu ve müzisyenlerin kutlama mesajlarının yer aldığı video hazırladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışma alanlarının hayati önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandığı belirtilen videoda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanı sıra oyuncu ve müzisyenler Aysun Gültekin, Yüksel Baltacı, Öykü Gürman, Deniz Altan, Kenan Cinidiz, Sultan Sarohan, Tuncay Beyazıt, Ferhat Göçer, Emre Yücelen, Özlem Conker, Özhan Eren, Nurhayat Boz, Mehmet Şeker, Berfin Kıymaz, Süreyya Kilimci, Turgay Tanülkü, Turgay Başyayla çiftçilere seslenerek, emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Dünya Çiftçiler Günü Tarım Kültür Sanat Ekonomi Güncel Haberler

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