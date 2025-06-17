Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Kuraklıkla Mücadele Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada, kuraklık ve çölleşmeye karşı yürütülen mücadelenin sürdürülebilir bir gelecek için önemine dikkat çekti. Orman varlığının artırılması ve su kaynaklarının korunması yönünde yapılan çalışmaları paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadelenin, sadece bugünü değil, yarını da koruma mücadelesi olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda orman varlığımızı artırıyor, toprağımıza ve su kaynaklarımıza sahip çıkarak doğayla uyumlu politikalarla sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz." ifadesini kullandı.

???????Yumaklı, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadelenin, sadece bugünü değil, yarını da koruma mücadelesi olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu doğrultuda orman varlığımızı artırıyor, toprağımıza ve su kaynaklarımıza sahip çıkarak doğayla uyumlu politikalarla sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, paylaşımında, son 23 yılda yapılan çalışmaları içeren bir görsele de yer verdi.

Buna göre, söz konusu sürede, orman alanları yüzde 12,5 artırılarak 23,4 milyon hektara çıkarıldı, 7,5 milyon fidan ve tohum toprakla buluşturuldu, 73 ilde 9,5 milyon hektarlık ova koruma altına alındı.

Suyun etkin yönetimi ve korunması için ise 81 ilde "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı ve bireysel sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için 57 bin 294 modern sulama projesi hayata geçirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Güncel
Bakanlıktan English Home'un ürünü için toplatma kararı

Bu ürünü evinizde kullanıyorsanız hemen atın! Satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
2 evladını yataklarında boğarak katleden babanın cezai ehliyeti tam çıktı

Evlatlarını boğarak öldürmüştü! Cezai ehliyet raporu çıktı
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdular

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehrini ağır saldırıya tuttular
Sağlık ocağının önünde vatandaşı isyan ettiren görüntü

Sağlık ocağının önünde vatandaşı isyan ettiren görüntü
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne 'bıçak parası' soruşturması: 11 gözaltı

Türkiye'nin önde gelen kamu hastanesine operasyon: 11 gözaltı
İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.