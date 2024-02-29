Üye Girişi
Haberler

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'da Gıda Üretimi Yapan İşletmeleri Ziyaret Etti

Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan bazı işletmeleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bağcı, yumurta üretim tesisi ve et entegre ve lokum üretim tesislerini ziyaret ederek üretim ve yatırım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'da gıda üretimi yapan bazı işletmeleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bağcı, Sakarya Mahallesi'ndeki yumurta üretim tesisi ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) et entegre ve lokum üretim tesislerini ziyaret etti.

Tesislerdeki yetkililerden bilgi alan Bağcı, üretim ve yatırım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bağcı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da yumurta, et ve lokum sektörlerinde üretim yapan tesislere ziyaret gerçekleştirdik. Tesislerimizde yetkililerimizle fikir alışverişinde bulunduk, 'Buraya daha fazla nasıl yatırım çekebiliriz, Bakanlık olarak nasıl destek verebiliriz' diye. İnşallah, önümüzdeki dönem Bakanlık olarak Afyonkarahisar'ı kalkındırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Bağcı'nın ziyaretlerine eşlik eden AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay da şehrin önde gelen gıda tesislerinde incelemede bulunduklarını dile getirdi.

Uluçay, "Afyonkarahisar'ın geleceğine dair bu ürünleri, yurt içi ve yurt dışı pazarlarında daha nasıl yaygınlaştırabiliriz diye görüşmelerimiz oldu. Afyonkarahisar'ımız Ege Bölgesi'nin yıldızı. İnşallah, birlik ve beraberliğimizle Türkiye'nin incisi olacak." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Bağcı Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 29 Şubat Galatasaray Fatih Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? LA Lakers Washington Wizards NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! New York Knicks GS Warriors NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Orlando Magic Utah Jazz Rockets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Phoenix Suns vs Houston Rockets NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 29 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Kül Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu? Kül Masalı final mi yaptı, bitti mi? Kül Masalı hangi gün, hangi kanalda? Kül Masalı günü mü değişti? Kül Masalı yok mu? Kül Masalı yok mu bu akşam yok mu? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! 1 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Mart Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Mart Cuma Hutbesi! Survivor kim kazandı? 29 Şubat Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor eleme adayları kim, potada kimler var?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title