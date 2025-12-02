Haberler

Tarım Sigortası ile Üreticilere 4,2 Milyar TL Tazminat

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilere toplam 4,2 milyar TL hasar tazminatı ödendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üretimimizi desteklemeye, üreticimizin emeğini korumaya devam ediyoruz. 1–30 Kasım 2025 tarihleri arasında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize toplam 4,2 milyar TL hasar tazminatı ödedik. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi

Kaynak: ANKA / Güncel
