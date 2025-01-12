Tarım Bakanlığı, Tunus'tan Dönen Patatesleri İmha Etti

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanlığı, " Tunus'tan dönen patatesler" notuyla bir video paylaşarak "İster yurt içi olsun, ister ihracattan dönen olsun, denetim ve analiz neticesinde vatandaşımızın sağlığına zarar verebilecek tüm ürünleri imha ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, X hesabından "Tunus'tan dönen patatesler" notuyla bir video paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İster yurt içi olsun, ister ihracattan dönen olsun, denetim ve analiz neticesinde vatandaşımızın sağlığına zarar verebilecek tüm ürünleri imha ediyoruz" denildi.