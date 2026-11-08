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Tarım Bakanlığı ekimde 116 bin 815 gıda denetiminde 201,2 milyon lira ceza verdi

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, ekim ayında yurt genelinde 116 bin 815 gıda denetimi yapıldığını ve uygunsuzluk saptanan işletmelere 201,2 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı. Denetimlerde 29 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de geçen ay gıda işletmelerine yönelik 116 bin 815 denetim yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilenlere 201,2 milyon lira ceza verdiklerini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya erişmesinin kırmızı çizgileri olduğuna işaret eden Yumaklı, tüketicilerin sağlığını tehlikeye atanlara asla geçit vermeyeceklerini, işini dürüstçe yapan esnaf ve üreticinin daima yanında duracaklarını ifade etti.

Yumaklı, denetim sonuçlarına ilişkin bilgi vererek, "Ekim ayında yurt genelinde gerçekleştirdiğimiz 116 bin 815 gıda denetimiyle vatandaşlarımızın sofrasını ve sağlığını güvence altına aldık. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 201,2 milyon lira idari para cezası uygularken 29 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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