Tarım Bakanı Yumaklı: Ekimde 11,6 Milyar Lira Hasar Tazminatı Ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında ekim ayında üreticilere toplam 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini açıkladı. Ödemelerin detaylarında zirai don, hayvan hayat sigortaları ve doğal afetler için yapılan tazminatlar yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında ekim ayında üreticilere 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından TARSİM'in hasar tazminatı ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticinin emeğini koruyarak, tarımsal üretimi güvence altına aldıklarına işaret eden Yumaklı, "1-31 Ekim tarihlerinde Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için üreticimizi korumaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, ekimde zirai don için 10,9 milyar lira, hayvan hayat sigortaları için 521 milyon lira, dolu ve fırtına için de 155 milyon lira ödeme yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
