Talas Belediyesi Yeni Geri Dönüşüm Aracıyla Tasarruf Sağlayacak

Talas Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesine kazandırdığı sıkıştırmalı geri dönüşüm toplama aracı sayesinde günlük 3,5 saat zaman ve yıllık 288 bin lira maliyet tasarrufu elde etmeyi hedefliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesinin yanı sıra belediye öz kaynaklarıyla alınan araç, geri dönüşüm hizmetlerinde verimliliği artıracak.

Yeni sıkıştırmalı aracın devreye girmesiyle günlük 3,5 saat zaman tasarrufu sağlanacak, günlük ortalama 140 kilometrelik yakıt tüketimi önlenecek.

Yeni aracın belediye filosuna katılmasıyla kira giderlerinden yıllık 288 bin lira tasarruf elde edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çevreye duyarlılığın belediyecilik anlayışlarında en temel değerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Sıkıştırmalı geri dönüşüm aracıyla kaynaklarını verimli kullanacaklarını ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakacaklarını anlatan Yalçın, yatırımın sadece bugünü değil, yarını da düşünerek atılmış bir adım olduğunu kaydetti.

