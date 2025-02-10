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Tai Dağı'nda Yenilikçi Giyilebilir Dış İskelet Robotu Tanıtıldı

Tai Dağı'nda Yenilikçi Giyilebilir Dış İskelet Robotu Tanıtıldı
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Şandong eyaletinde tanıtılan giyilebilir dış iskelet robotu, yaşlılar ve hareket engelli ziyaretçiler için Tai Dağı'nda tırmanışı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Robot, kullanıcının hareketini algılayarak yorgunluğu azaltıyor ve tırmanış deneyimini keyifli hale getiriyor.

JİNAN, 10 Şubat (Xinhua) -- Bu yılki Bahar Bayramı'nda, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan ve ülkenin en ikonik dağlarından biri olan Tai Dağı'nda, yenilikçi bir giyilebilir dış iskelet robotu tanıtıldı.

Tırmanışa yardımcı olmak üzere tasarlanan giyilebilir cihaz, özellikle yaşlılar ve hareket engelli ziyaretçiler için Tai Dağı'ndaki zorlu tırmanışı daha erişilebilir ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

Shandong eyaletinin merkezi Jinan'dan gelen ve cihazı deneyen 68 yaşındaki turist Li Chengde, "Gerçekten işe yarıyor. Cihazı taktığımda bacaklarım artık ağrımıyordu. Sanki biri beni yokuş yukarı çekiyormuş gibi hissettim" diyerek deneyimini anlatıyor.

Taishan Kültür Turizmi Grubu ve Shenzhen merkezli yüksek teknoloji şirketi Kenqing Teknoloji tarafından ortaklaşa geliştirilen ve sadece 1,8 kg ağırlığında olan dış iskelet, kullanıcının belini ve bacaklarını sarıyor. Yapay zeka ile güçlendirilen bu sistem, kullanıcının hızını ve hareketini algılayarak yorgunluğu ve eklem gerginliğini azaltmak için senkronize bir destek sağlıyor.

Taishan Kültür Turizmi Grubu Parti Başkan Yardımcısı Wang Houzhe, giyilebilir dış iskelet robotlarının yaşlı ziyaretçilere dağın güzelliğini ilk elden deneyimleme fırsatı vermek için kullanıldığını belirtti.

Wang, "Bazı yaşlı turistler yol boyunca manzaranın tadını çıkarmak istiyor, ancak teleferikte oturmak görüş alanlarını kısıtlıyor. Bu robotların yardımıyla, dağa tırmanışın keyfini gerçekten çıkarabilirler" diyerek robotun yaşlıların tırmanış tecrübesini nasıl kolaylaştırabileceğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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