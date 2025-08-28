Taha Akgül'ün Dedesinin Cenazesi Sivas'ta Defnedildi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül'ün naaşı Sivas'ta defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Sivas Medicana Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren 88 yaşındaki Abdullah Akgül'ün cenazesi, Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Akgül'ün ailesi ve yakınları ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve vatandaşlar katıldı.