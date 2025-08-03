TABİAD'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek İçin Bisiklet Turu
TABİAD, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Orman Parkı'nda bisiklet turu düzenledi. Katılımcılar, yangınlarla mücadele için kamuoyunu bilinçlendirme çağrısında bulundu.
Tabiatın Kalbi Bolu Bisiklet Amatörleri Derneği (TABİAD) orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.
TABİAD üyeleri ile bisikletseverler Atatürk Orman Parkı'nda bir araya geldi.
Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak isteyen katılımcılar, kamuoyunu ve sivil toplum kuruluşlarını mücadeleye destek olmaya çağırdı.
Etkinlikte pedal çeviren bisikletseverler, Orman Genel Müdürlüğünün yangınları önleme amacıyla hazırlattığı broşürleri parktaki çocuklara ve vatandaşlara dağıttı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel