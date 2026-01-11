Çinli Batarya Devi Catl, Riyad'da Yeni Enerjili Araçlar İçin Satış Sonrası Tesisi Açtı

RİYAD, 11 Ocak (Xinhua) -- Çinli batarya devi Çağdaş Amperex Teknoloji Ltd. Şirketi (CATL), Ortadoğu'nun ilk NING SERVICE Deneyim Merkezi'ni Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta açtı. Şirket böylece yeni enerjili araçlar için Çin dışındaki en büyük satış sonrası tesisini hizmete sokmuş oldu.

CATL, tesisin Ortadoğu'daki satış sonrası hizmet anlayışını artıracağını ve bölgenin temiz enerjiye geçişini destekleyeceğini belirtti. Riyad tesisi, batarya onarımı, bakımı, çalıştırılması ve geri dönüşümü dahil satış sonrası ürünle ilgili tam yaşam döngüsü hizmetleri sunacak.

Suudi Arabistan Sanayi ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Baş Danışmanı Anbasa Kandiel, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, bakanlığın CATL ve diğer önde gelen yeni enerji şirketlerinin ülkelerinde faaliyet gösterip yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kandiel, "Bakanlık, daha fazla Çinli yeni enerji şirketinin Suudi Arabistan'a gelip özellikle düşük karbon dönüşümü gibi kilit alanlarda işbirliğini derinleştirerek, Vizyon 2030 hedeflerini ilerletmek için krallıkla birlikte çalışmasını teşvik ediyor ve sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Yenilenebilir enerji, ulusal ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlayan Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projesinin önemli bir parçası.

CATL'nin Satış Sonrası ve Batarya Yönetimi Başkanı Bruce Li, şirketin Ortadoğu'daki hizmet ağını daha da genişleterek bölgenin enerji dönüşümünü destekleyeceğini söyledi.

Li, "Bu tesisi Riyad'da kurma kararımız sadece ticari bir tercih değil, aynı zamanda uzun vadeli bir taahhüt" dedi.