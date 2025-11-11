Suudi Arabistan, 2030 Turizm Hedeflerini Aşmayı Planlıyor

RİYAD, 11 Kasım (Xinhua) -- Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed el-Hatip, 2030 Suudi Vizyonu'nun kilit öneme sahip bileşenlerinden birinin turizm sektörü olduğunu belirterek, bu kritik sektörde uluslararası işbirliğini güçlendirmek üzere çalıştıklarını söyledi. Hatip, Çin'in Suudi Arabistan turizminin gelişiminde önemli bir pazar ve stratejik ortak olarak öne çıktığını belirtti.

Suudi Arabistan an itibarıyla Ulusal Turizm Stratejisi hedeflerini aşmış durumda. 2024 yılında 30 milyonu uluslararası turist olmak üzere 116 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, planlanandan önce 2030 hedefinin üzerine çıktı. Bunun üzerine 2030 yılına kadar 50 milyonu uluslararası ziyaretçi olmak üzere 150 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapılması yeni hedef olarak belirlendi.

Turizmin iki yönlü bir sektör olduğunu vurgulayan Hatip, Çinli turistlerin ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü tesis ve hizmet için hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Hatip, "Çin bizim için son derece önemli bir pazar. Ticaret konseyleri ve komiteleri aracılığıyla Çin hükümetiyle yakın şekilde çalışıyoruz" dedi.

Hatip, Suudi Arabistan'ın Çin'de temsilcilikler açtığını ve Riyad'a direkt uçuşlar düzenleme konusunda Çinli havayolu şirketlerini teşvik ettiğini söyledi. Suudi Arabistan'dan an itibarıyla aralarında Beijing ve Shanghai'ın da bulunduğu birçok Çin kentine tarifeli uçuşların olduğunu kaydeden Hatip, bakanlığın da iki ülke arasındaki turizm işbirliğini güçlendirmek üzere önde gelen Çinli çevrimiçi seyahat platformlarıyla işbirliği yaptığını söyledi.

Hatip, turizm ve eğlence amacıyla Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Çinli turist sayısının, üç yıl öncesinde göre 100.000 artışla 2025'te yarım milyona ulaşmasının beklendiğini belirtti. 2030 yılına kadar 5 milyon Çinli turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Hatip, bunun için daha fazla uçuşun düzenlenmesi, daha güçlü tanıtım çalışmalarının yürütülmesi ve Çinli ortaklarla daha yakın işbirliği yapılması gerektiğini dile getirdi.

Hatip, tur rehberlerine Çince eğitim verdiklerini, turizm merkezlerine Çince levhalar yerleştirdiklerini ve ülkeye gelen turistlere hizmet verebilecek hakiki Çin restoranlarının hizmet vermesini sağladıklarını kaydetti.

Çinli şirketlerin ülkenin turizm ve otel geliştirme projelerinde, özellikle de inşaat ve altyapıda aktif rol oynadıklarına dikkat çeken Hatip, Çin'in "Yeni Suudi Arabistan'ın" inşasına yardımcı olmak üzere NEOM, Kızıldeniz, Kıddiye ve Diriye gibi önde gelen projelerin hayata geçirilmesinde kilit önemdeki bir ortak olduğunu vurguladı.

Hatip, "Çinli dostlarımızı Suudi Arabistan'da görmekten memnuniyet duyarız. Suudi Arabistan'ın en büyük ticaret ortağı olan Çin'in, bir numaralı turizm ortağımız olmasını da arzu ediyoruz" dedi.