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Suşehri Belediyesi içme suyu tesisi için 100 milyon liralık sözleşme imzaladı

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Suşehri Belediyesi içme suyu tesisi için 100 milyon liralık sözleşme imzaladı
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Suşehri Belediyesi, Aşağıakören köyü yakınlarındaki Konvansiyonel İçme Suyu Arıtma Tesisi için 100 milyon liralık sözleşme imzaladı. 2027'de tamamlanacak tesis, arıtma kapasitesini iki katına çıkararak en az 50 bin nüfusa hizmet verecek.

Suşehri Belediyesi, içme suyu projesi için 100 milyon liralık yatırım yapacak.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, Aşağıakören köyü yakınlarına yapılacak olan Konvansiyonel İçme Suyu Arıtma Tesisi için yüklenici firma ile sözleşme imzaladı.

Konvansiyonel İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 2 bin ve 3 bin metreküp su depolarının yapılacağını söyleyen Kayaoğlu, "İlçemizin içme suyunun geleceğini güvence altına alacak tesisimizin sözleşmesini imzaladık." dedi.

Kayaoğlu, projenin 2027 yılında tamamlanacağını belirterek, "100 milyon lira yatırım bedeline sahip tesisimizle mevcut su arıtma kapasitemizi iki katına çıkararak en az 50 bin nüfusa hizmet verecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Mevsim geçişlerinde yaşanan su kalitesi sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturacak tesisimizin inşaat süreci ortalama 8 ila 12 ay sürecektir. Bu önemli yatırımın Suşehri'mize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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