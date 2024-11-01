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Suruç'ta Soya Fasulyesi Hasadı Gerçekleşti

Suruç'ta Soya Fasulyesi Hasadı Gerçekleşti
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, mısıra alternatif olarak ekilen soya fasulyesinin hasadı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, çiftçilere sağlanan hibe desteği ile tarımda çeşitliliğin arttığını vurguladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde mısıra alternatif olarak ekilen soya fasulyesinin hasadı gerçekleştirildi.

Suruç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade, gazetecilere yaptığı açıklamada, geliştirdikleri proje kapsamında ilçede bazı çiftçilerin soya fasulyesi ekimi yaptığını belirtti.

Çiftçilere alternatif ürüne gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Yahlizade, şunları kaydetti:

"Özellikle yüzde 75 hibe desteği, çiftçilerin üretime daha fazla yatırım yapmalarını sağladı. Suruç'ta başlatılan soya fasulyesi üretimi projesi, bölgedeki tarımın çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Bu proje sayesinde hem çiftçiler hem de ülke ekonomisi kazançlı çıkacak. 733 dekar arazide üretici tarafından ekim yapıldı."

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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