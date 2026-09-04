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Rakka'ya Türk Ortaklı Sanayi Bölgesi

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Rakka Valiliği, Suriye Yatırım Kurumu ve Türk şirketleri arasında 1500 dönümlük alanda sanayi bölgesi kurulması için anlaşma imzalandı. Proje, üretim, istihdam ve ticaretin geliştirilmesi ile bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Suriye'nin Rakka ilinde sanayi ve zanaat bölgesi kurulması amacıyla Rakka Valiliği, Suriye Yatırım Kurumu ve Türk şirketleri arasında anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın imzaları, 63. Dönem Şam Uluslararası Fuarı kapsamında düzenlenen etkinliklerde atıldı.

Projenin, 1500 dönümlük arazi üzerine sanayi bölgesi kurulmasını içerdiği ve Suriye'nin yeniden yapılandırılması sürecinde üretim, istihdam ve ticaretin geliştirilmesine katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Sanayi bölgesinin, "sanayi faaliyetlerinin düzenlenmesine, yatırımcılara daha geniş alan ve imkan sağlanmasına ve bölgedeki ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sunması" da hedefleniyor.

Söz konusu bölgenin ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra Rakka ve çevresindeki ekonomik faaliyetleri canlandırması bekleniyor.

Kaynak: AA
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