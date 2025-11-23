Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Umman'da Ekonomi ve Ticaret Görüşmeleri Yaptı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Umman'daki resmi ziyareti sırasında ülkesinin Ekonomi Bakanı ile ekonomi ve yatırım konularını, Ticaret Bakanı ile ise ticaret hacmini artırma ve 'Yeni Suriye'nin inşası üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, resmi ziyarette bulunduğu Umman'ın başkenti Maskat'ta, Umman Ekonomi Bakanı Said bin Muhammed es-Sakri ve Ticaret, Sanayi ve Yatırımı Teşvik Bakanı Kays el-Yusuf ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Şeybani, Umman Ekonomi Bakanı Sakri ile gerçekleştirdiği görüşmede, başta ticaret, enerji ve üretim olmak üzere ekonomi ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Taraflar ayrıca bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak iki ülke arasında ortak çıkarları koruyacak koordinasyonun önemini vurguladı.

Şeybani, ardından Umman Ticaret Bakanı Yusuf ile yaptığı görüşmede ise Suriye ile Umman arasında ticaret hacminin artırılması ve "Yeni Suriye"nin yeniden inşasında işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
500
