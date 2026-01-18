Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Temsilcisi Barack'la görüşmesinde "Suriye'nin birliğine" vurgu yaptı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmede Suriye'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Görüşmede ekonomik işbirliği ve terörle mücadele konuları da ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'la gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'nin birliğine vurgu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Şara'nın başkent Şam'da Barrack'ı kabul ettiği görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve tam egemenliğine bağlılığını vurguladı ve mevcut aşamada diyaloğun öneminin altını çizdi.

Şara, Suriye'nin tüm Suriyelilerin katılımıyla yeniden inşa edilmesinin ve terörle mücadelede çabaların koordinasyonunun sürdürülmesinin gerektiğini teyit etti.

Görüşmede ayrıca Suriye ve ABD arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin yolları ile son bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel
