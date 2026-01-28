Haberler

Şara ile Putin Moskova'da Görüştü: İkili İlişkiler ve Suriye'nin Geleceği Masaya Yatırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye-Rusya ilişkileri ve ikili iş birliği konuları ele alındı.

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye-Rusya ilişkileri, bölgesel gelişmeler ve ikili iş birliği konuları ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Rusya'nın başkenti Moskova'da Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmeye, her iki ülkeden üst düzey yetkililer de katıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Suriye-Rusya ilişkilerinin derinliğini ve Rusya'nın Suriye'nin birliğine ve istikrarına verdiği desteğin önemini vurgulayarak, Suriye'nin geçen yıl büyük zorlukların üstesinden geldiğini, bunlardan sonuncusunun da topraklarının birleştirilmesi olduğunu belirtti ve istikrar ve barışa geçiş umudunu dile getirdi.

Başkan Putin ise Başkan Ahmed el-Şara'yı memnuniyetle karşıladı ve başta ekonomik olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri güçlendirme taahhüdünü vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin ve sürekli gelişme gösterdiğini ve Fırat'ın doğusundaki bölgelerin devlet yönetimine geri dönmesinin Suriye topraklarının birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu belirtti."

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz

Trump'ın tehdidi hiç korkutmadı! İran'ın yanıtı zehir zemberek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım

Araçta ölü bulunan eşine böyle seslendi: Ne olur kalk aşkım
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok
Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali

Görenler tanıyamıyor! İşte cezaevinden tahliye olan Sinan'ın son hali
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Üst üste dört transfer birden
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil