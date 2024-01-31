Süphan Dağı'na tırmanan dağcıların yüzü buz tuttu

Vanlı iki dağcı tipiye rağmen 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na tırmandı

VAN - Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden iki dağcı, Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na zorlu bir zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, zorlu kış tırmanışları yapmaya devam ediyor. Kış programı çerçevesinde kulüp yöneticilerinden Sedat Karacan ve Fatih Cıngü, zorlu bir parkura tırmanış gerçekleştirdi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu tırmanış rotasında ilerleyen dağcılar, ilk etapta Süphan Dağı'nın külah kısmının altına ulaşmayı başardı. Yaklaşık 250 metre ve 45 derecelik eğime sahip külah kısmının altında çantalarını bırakıp tırmanışlarına devam eden dağcılar, zirveye başarıyla ulaştı. Soğuk havanın etkisiyle yüzleri adeta buz tutan dağcılar, burada bulutların üzerinde eşsiz manzarayı izleme fırsatı buldu.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sedat Karacan, kış aylarında Süphan Dağı'nın dağcılar için zorlu bir rota olduğunu belirtti. Bir tırmanışın tamamlanması için fiziksel ve mental hazır bulunuşluğun yüksek olması gerektiğine dikkat çeken Karacan, "İki kişiyle de olsa bunu başardığımız için mutluyuz. İnsan doğayla savaşmak yerine, ona uyum sağlamaya çalışmalıdır. Tırmanışlarımızda bu kuralı göz önünde bulundurarak dağın izin verdiği en uygun şartları değerlendiriyoruz" dedi.

"Eşsiz bir deneyim oldu"

Süphan Dağı'na kış tırmanışının kendileri için eşsiz bir deneyim olduğunu ifade eden kulüp yönetim kurulu üyesi Fatih Cıngü ise, "Van Gölü Havzası'nda yer alan bütün dağların zirvesini bulut tarlalarının üzerinden görmek mümkün. Zor da olsa eşsiz bir manzara ve yer yer dolunay ışığında bir tırmanış gerçekleştirdik. Zirveye ulaştığımız için mutluyuz" diye konuştu.