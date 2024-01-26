Süper Lig VAR hakemi Özgür Yankaya'nın babası İsmail Yankaya Edirne'de toprağa verildi

Süper Lig VAR hakemlerinden Özgür Yankaya'nın vefat eden babası İsmail Yankaya'nın cenazesi Edirne'de toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat eden 72 yaşındaki Yankaya için Eski Cami'de tören düzenlendi.

Cenaze namazı öncesi Özgür Yankaya, taziyeleri kabul etti.

Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Yankaya ailesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Süper Lig hakemleri Ali Şansalan ve Atilla Karaoğlan katıldı.

Yankaya'nın cenazesi cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.