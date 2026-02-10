Haberler

ABD'de Super Bowl sonrası iki saat içinde 95 özel jet alandan ayrıldı

ABD'de Super Bowl'un ardından San Francisco Körfez Bölgesi'nden 95 özel jet havalandı. Karşılaşmanın bitiminin ardından hızlı bir çıkış yaşanırken, Nike'ın, Kim Kardashian'ın ve ünlü müzisyenlerin jetleri dikkat çekti.

ABD'de, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'un ardından San Francisco Körfez Bölgesi'nden iki saat içinde 95 özel jetin havalandığı belirlendi.

Super Bowl öncesinde yaklaşık 1000 özel jet bölgeye gelirken, maçın bitiminin ardından özel jet trafiğinde hızlı çıkış yaşandı.

Seattle Seahawks'ın New England Patriots'ı mağlup ettiği 8 Şubat'taki Super Bowl karşılaşmasının ardından Levi's Stadyumu'nda kutlamalar yerel saatle yaklaşık 19.20'de sona erdi.

ABD merkezli yayın yapan Business Insider sitesinin "ADS-B Exchange" uçuş takip verilerine dayandırdığı analizine göre, yerel saatle 19.30 ile 21.30 arasında Körfez Bölgesi'ndeki havalimanlarından 95 özel jet kalkış yaptı.

Stadyumun en yakınında San Jose Mineta Uluslararası Havalimanı yaklaşık 10 dakikalık mesafede bulunuyor.

Nike'a ait bir Gulfstream G650 jetinin Atlantik Okyanusu üzerinde uçuş halinde olduğu görüldü.

Ayrılışlar arasında, Kim Kardashian'a ait olduğu belirtilen yaklaşık 65 milyon dolar değerindeki Gulfstream G650 tipi özel jet de yer aldı. Uçak, karşılaşmadan yaklaşık iki saat sonra Los Angeles'taki Van Nuys Havalimanı'na uçtu.

Müzik dünyasının ünlü isimleri Jay-Z ve Beyonce'ye ait Bombardier Global 7500 tipi özel jetin ise karşılaşmadan yaklaşık bir saat sonra yine Van Nuys Havalimanı'na yöneldi. Van Nuys, 95 jetin 15'iyle en popüler varış noktası olurken, 14 jet Las Vegas'taki havalimanlarına uçtu.

Verilere göre, uçakların büyük çoğunluğu ABD içindeki destinasyonlara yönelirken, bir uçak Kanada'nın Vancouver kentine, bir diğeri ise Meksika'daki Toluca'ya gitti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
