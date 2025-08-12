Sünnet Düğününden Bir Gün Sonra Cenaze Töreni

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, yangında hayatını kaybeden elektrik teknikeri Özcan Yıldırım için cenaze namazı kılındı. Yıldırım'ın oğlu, sünnet düğününden bir gün sonra cenazede saf tuttu.

SÜNNET DÜĞÜNÜNÜ YAPTĞI OĞLU CENAZESİNDE SAF TUTTU

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden elektrik teknikeri Özcan Yıldırım için, 100. Yıl Mahallesi Habeşi Bilal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, fabrika sahibi Cevdet Arınık, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Zeybek, Gönen Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna ile siyasi partilerin ilçe başkanları da katıldı. Yıldırım'ın yangından bir gün önce sünnet düğününü yaptığı oğlu Mustafa Ali Yıldırım da (8) cenaze namazında saf tuttu. 2 çocuk babası Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

