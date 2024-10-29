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Sungurlu'da Veteranlar Gösteri Maçı Düzenlendi

Sungurlu'da Veteranlar Gösteri Maçı Düzenlendi
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Veteranlar Gösteri Maçı'nda Belediye Başkanı Muhsin Dere ve eski sporcular forma giydi. Karşılaşma, dostluk ve fair play ruhu içinde gerçekleşti ve beyaz takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen "Veteranlar Gösteri Maçı"nda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve eski sporcular forma giydi.

Sungurlu Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde "Veteranlar Gösteri Maçı" organize edildi.

Sungurlu İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin yanı sıra ilçenin futbol tarihine iz bırakmış eski futbolcular forma giydi.

Tüm oyuncular üzerinde "2024 anısına" yazılı, şehrin plaka kodu olan "19" numaralı formalarla sahaya çıktı.

"Beyaz" ve "kırmızı" renklere sahip takımlardan beyaz takımda Belediye Başkanı Muhsin Dere ve Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, kırmızı takımda ise Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray yer aldı.

Dostluk ve fair play ruhunun ön planda olduğu karşılaşma, beyaz takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Belediye Başkanı Dere, AA muhabirine, Sungurlu'da 1970'li ve 1980'li yıllarda futbol oynamış kişileri ilçede ağırladıklarını söyledi.

Güzel bir gösteri maçı yaptıklarını belirten Dere, "Organizasyona 50'den fazla ağabeyimiz katıldı. Bu organizasyonun devamı gelecek. Katılanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Özsaray da her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda benzer bir gösteri maçı düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Gösteri maçına katılmak için Belçika'dan Sungurlu'ya gelen Bülent Köyhan ise maç vesilesiyle uzun süredir görmediği arkadaşlarını görme imkanı bulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel

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