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Sungurlu'da Veteranlar Ayak Tenisi Onur Turnuvası tamamlandı

Sungurlu'da Veteranlar Ayak Tenisi Onur Turnuvası tamamlandı
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Sungurlu Belediyesi'nin düzenlediği Veteranlar Ayak Tenisi Onur Turnuvası'nda Önderoğlu Pastaspor, finalde Şirin Yapı Spor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Sungurlu Belediyesince düzenlenen Veteranlar Ayak Tenisi Onur Turnuvası'nda Önderoğlu Pasta spor şampiyon oldu.

Kentpark'ta düzenlenen turnuvanın finalinde Şirin Yapı Spor ile Önderoğlu Pasta spor karşılaştı.

Rakibini 2-1 mağlup eden Önderoğlu Pasta spor, turnuvanın şampiyonu oldu.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede spor kültürünün yaşatılmasına ve beraberlik ruhunun güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla ayak tenisi turnuvası düzenlediklerini belirtti.

Turnuvaya ilçenin futbol kültürüne hizmet etmiş kişilerden oluşan takımların katıldığını anlatan Dere, "Spor şehri Sungurlu" vizyonu doğrultusunda sportif faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Cahit Emrali
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