Sungurlu Belediyespor, Düzce Belediye Spor Akademi'yi 3-1 ile Geçti

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Sungurlu Belediyespor, Düzce Belediye Spor Akademi'yi setlerde 3-1 mağlup ederek kendi evinde ilk galibiyetini aldı. Karşılaşma boyunca ev sahibi takım, özellikle ilk iki setle üstünlük sağladı ve maçı kazandı.

Salon : Mahmut Atalay

Hakemler: Can Acar, Eyüp Burak Cerit

Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Anıl Özdemir, Eren Kanlı, Mahmood Rasoooi, Emircan Başarır, Erenhan Can, Metin Tekozgen, Burak Sağlam, Berke Eray Yetkin, Ahmet Kaan Karacıl, Eneshan Can, Tayeb Eınısamarein, Mehmet Can, Salih Özdelmir

Düzce Belediye Spor Akademi: Çağan Kap, Kemal Can Sunay, Murat Çakmak, Toprak Çelebi, Yenal Özcan, Melih Arslan, Alp Eren Aydın, Kerimcan Yanmaz, Emircan Aydın, Efecan Pelhivanlar, Halil Dolasık, Mustafa Sencer Urer, Muharrem Okmuş, Tevfik Eseroğlu

Süre: 2 saat 4 dakika

Setler: 25-18, 25-17, 21-25, 25-19

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin dördüncü haftasında Sungurlu Belediyespor, Düzce Belediye Spor Akademi'yi 3-1 yendi.

Ev sahibi Sungurlu Belediyespor, karşılaşmanın ilk 2 setini kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Üçüncü seti konuk ekibin kazanmasının ardından son seti de kazanan Sungurlu Belediyespor, ligde kendi evinde ilk galibiyetini elde etti.

Maça taraftarlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
