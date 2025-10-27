Haberler

Sungurlu Belediyespor'dan Ziraat Bankkart'a 3-0'lık Zafere

Güncelleme:
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 6. haftasında Sungurlu Belediyespor, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenerek ligdeki sıralamasını yükseltti.

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya seyircisinin desteği ile etkili başlayan Çorum temsilcisi, ilk seti 6 sayı farkla kazandı.

Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya seyircisinin desteği ile etkili başlayan Çorum temsilcisi, ilk seti 6 sayı farkla kazandı.

İyi oyununu devam ettirerek 25-17'lik skorla ikinci seti de kazanan kırmızı-siyahlılar, üçüncü seti de 8 sayı farkla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından puanını 12'e yükselten Sungurlu Belediyespor lig sıralamasında 4 basamak yükselerek ikinci sıraya yerleşti.

Karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Çağlayan, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Aktaş, Sungurlu Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray da izledi.

Hakemler: A.Ali Uzun, Can Acar

Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Eren, Mahmood, Emircan, Erenhan, Burak, Berke Eray, Ahnet Kaan, Eneshan, Mehmet, Salih.

Ziraat Bankkart: Yakup, İsmail, Haydar Efe, Buğra, Efe, Umut, Ali Efe, Eren, Demir, Ömer, Rıza, Said, Arda, Olcay.

Setler: 25-19, 25-17, 25-17

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
