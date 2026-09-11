Suluova Kaymakamı Gürçam, okul ve spor binaları inşaatlarını inceledi

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, yapımı devam eden okul ile spor salonları inşaatlarında inceleme gerçekleştirdi.

Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile yapım çalışmaları devam eden 8 derslikli Şeker İlkokulu, 12 derslikli Zübeyde Hanım İlkokulu ile Şehit Aydın Korkmaz İlkokulu ve Şehit Ercan Kurt Hürriyet İlkokulu'nun spor salonlarındaki çalışmaları inceledi.

Binaların kısa sürede çalışmaların tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılmasının planlandığını belirten Gürçam, "Eğitim öğretim yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda ilçemizin eğitim altyapısına önemli katkılar sunacak çalışmaların takibini yapıyoruz." dedi.

Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yatırım olduğu anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Gürçam, "Suluova'da eğitim yatırımlarını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Öğrencilerin daha güçlü bir geleceğe hazırlanması için kurumlar arasındaki iş birliği ve dayanışma artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA