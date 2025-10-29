Haberler

Suluova'da "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

Güncelleme:
Amasya'nın Suluova ilçesinde Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı koşu, şehir merkezinde 2 kilometrelik bir alanda gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 102. yılı kapsamında yarışmaları düzenlediklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, yarışmalara ortaokullardan 53, liselerden ise 37 öğrencinin katıldığını söyledi.

Cumhuriyet Bayramı coşku ve sevincini genele yaymak ve canlı tutmak için yarışmanın düzenlendiğini dile getiren Ahmet Davu,

"Toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Öğrencilerimiz bugünün anlamını bildikleri için oldukça istekli ve arzulu bir şekilde Cumhuriyet Koşusuna iştirak ettiler. Okullarımızda Cumhuriyetin ilanıyla ilgili birçok etkinlik yapılmakta" dedi.

Yarışmada 1'inci olan Şehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Emin Onur ise; "Cumhuriyetin 102. yılında böyle bir yarışmada birinci olduğum için çok mutluyum. Çok emek verdim ve sonunda birinci oldum" diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rıfat Uzun ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel
