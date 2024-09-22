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Suluova'da 1. Tenis Turnuvası Düzenlendi

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Suluova Belediyesi, Samsun, Çorum, Tokat, Amasya ve Suluova'dan 55 sporcunun katıldığı 1. Tenis Turnuvası'nı düzenledi. Belediye Başkanı Rifat Uzun, ilçedeki genç nüfusu ve spor başarılarını vurgulayarak, tenis sporunu daha da geliştirmek istediklerini ifade etti.

Suluova Belediyesi tarafından 1. Tenis Turnuvası düzenlendi.

Belediye spor tesislerindeki tenis kortunda düzenlenen turnuvaya, Samsun, Çorum, Tokat, Amasya ve Suluova'dan 55 sporcu katıldı.

Belediye Başkanı Rifat Uzun, yaptığı konuşmada, ilçenin genç nüfusa sahip olduğunu ve birçok spor branşında önemli başarılar elde edildiğini belirterek, "Tenis sporunu da ilçede daha aktif hale getirmek ve vatandaşlara farklı branşlarda da spor yapma imkanı sunmak için turnuvayı düzenledik. Geleneksel olarak da her yıl düzenleyeceğiz. Bunun için tenis altyapısını güçlendirerek ilçenin bu spor dalında da başarıyla temsil edilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Dört kategoride düzenlenen ve 4 gün süren tenis turnuvası sonunda dereceye giren sporculara Belediye Başkanı Uzun, Başkan Yardımcısı Mürsel Övünç ve Meclis Üyesi Sadullah Kırbıyık tarafından ödül ve hediyeleri verildi.

Kaynak: AA / Murat Arslan - Güncel

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