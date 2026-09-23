Sultanhanı Kaymakamı Yerlikaya, çilek ve kavun üreticilerini tarlada ziyaret etti

Sultanhanı Kaymakamı Yerlikaya, çilek ve kavun üreticilerini tarlada ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, çilek ve kavun tarlasında üreticilerle bir araya gelerek üretim süreci hakkında bilgi aldı. Yerlikaya, çilek ve kavun üretiminin bölgedeki tarımsal faaliyetler açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, çilek ve kavun üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti.
Yerlikaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Merve Kutlu ve Yeşiltömek Köyü Muhtarı Çapan Ergin ile üretici Cengiz Ergin'e ait çilek ve kavun tarsını ziyaret etti.
Yerlikaya, üretici Ergin'den yürütülen tarımsal faaliyetler, yetiştirilen ürünler ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.
Yerlikaya, AA muhabirine, çilek ve kavun üretiminin bölgedeki tarımsal faaliyetler açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Kaynak: AA