Sultanhanı Kaymakamı ve Belediye Başkanı, şeker pancarı üreticilerini ziyaret etti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya ve Belediye Başkanı Fahri Solak, şeker pancarı hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Yerlikaya, Solak ve Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, üreticilerle hasat yaptı.

Yerlikaya, gazetecilere, hasat alanında incelemelerde bulunduklarını, üreticilerle sohbet ederek rekolte hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Çiftçilere emekleri için teşekkür eden Yerlikaya, sezonun bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA