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Sultanhanı Kaymakamı ve Belediye Başkanı, şeker pancarı üreticilerini ziyaret etti.

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Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya, Belediye Başkanı Fahri Solak ve Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, şeker pancarı hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. Yerlikaya, rekolte hakkında bilgi aldıklarını belirterek sezonun bereketli geçmesini diledi.

Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya ve Belediye Başkanı Fahri Solak, şeker pancarı hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Yerlikaya, Solak ve Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, üreticilerle hasat yaptı.

Yerlikaya, gazetecilere, hasat alanında incelemelerde bulunduklarını, üreticilerle sohbet ederek rekolte hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Çiftçilere emekleri için teşekkür eden Yerlikaya, sezonun bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
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