Sultangazi'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Esentepe Mahallesi'ndeki Gamas Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir mobilya mağazasının atölyesindeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
Sultangazi'de mobilya mağazasının atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Esentepe Mahallesi Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki 2 katlı mobilya mağazasının üst katındaki atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel