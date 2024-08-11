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Sulama Borusunun Patlamasıyla Mısır Tarlası Sular Altında Kaldı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama borusunun patlaması sonucu mısır ekili tarla su altında kaldı ve ekinlere zarar verdi. Boru hattının onarılması için çalışmalar başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle mısır ekili tarlayı su bastı, ekinlerde zarar oluştu.

Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru hattının kırsal Yazı Mahallesi yakınlarındaki kısmı, henüz bilinmeyen nedenle patladı.

Tazyikle metrelerce yükseğe fışkıran su, çevredeki mısır ekili arazilerde birikti.

Bir bölümü sular altında kalan tarlalardaki su birikintisi mısırlara zarar verdi.

Yaklaşık 1 saatlik akıntının ardından vanası kapatılan boru hattının onarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Suruç Mısır Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

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