Haberler

Tüik: Şubat Ayı Ekonomik Güven Endeksi 100,7 Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayında Ekonomik Güven Endeksi'nin 100,7 olduğunu ve ocak ayına göre %1,4 oranında bir artış yaşandığını açıkladı. Tüketici ve çeşitli sektörlerin güven endekslerinde değişimler görüldü.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında Ekonomik Güven Endeksi'nin 100,7 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksini yayımladı. Ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,4 iken, şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak yüzde 100,7 olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında artarak 85,7, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 104,1, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.

Kaynak: ANKA
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi

Bir ilçemizin domatesi dünyanın en iyileri arasına girdi
Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı

Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa yağdı! Halk bayram etti
Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler

Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı

Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar

ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar