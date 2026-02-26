Tüik: Şubat Ayı Ekonomik Güven Endeksi 100,7 Oldu

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında Ekonomik Güven Endeksi'nin 100,7 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı Ekonomik Güven Endeksini yayımladı. Ekonomik güven endeksi ocak ayında 99,4 iken, şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak yüzde 100,7 olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında artarak 85,7, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 104,1, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.

Kaynak: ANKA