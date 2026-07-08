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Stellantis, Fiat Topolino Elektrikli Aracının ABD'de Satışına Başlıyor

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Stellantis, Fiat Topolino adlı küçük elektrikli aracın ABD'de siparişe açıldığını duyurdu. 13.995 dolardan başlayan fiyatıyla dört tekerlekli bisiklet olarak tanımlanan araç, saatte 19 mil hız ve 46 mil menzil sunuyor. Dönüşüm kiti ile hız 25 mile çıkarılabiliyor.

Stellantis, Fiat Topolino adlı küçük elektrikli aracın ABD'de siparişe açıldığını duyurdu. 13.995 dolardan başlayan fiyatıyla bu araç, aslında bir dört tekerlekli bisiklet olup golf arabasına benzer şekilde çalışıyor. Topolino, saatte 19 mil hız yapabiliyor ve 46 mile kadar menzil sunuyor. Düşük hızlı araç dönüşüm kiti ile azami hız 25 mile çıkarılarak, hız sınırı 35 mil veya daha düşük olan yollarda kullanıma uygun hale getirilebiliyor. Dönüşüm kiti ücretsiz olsa da, zorunlu varış ücreti 990 dolar olarak belirlenmiş ve toplam fiyatı 14.985 dolara çıkarıyor.

Fas'ta üretilen Topolino, bu yıl sınırlı sayıda sert tavanlı veya Dolce Vita yumuşak tavanlı modellerle sunulacak. Fiat CEO'su Olivier François, aracın 'büyüklükle değil amaçla tanımlanan yeni bir bölüm' olduğunu belirtti. Stellantis, aracı ABD'ye getirme kararını, Başkan Donald Trump'ın Japon Kei arabalarını övmesinin ardından aldı. Trump, Aralık ayındaki toplantıda bu arabaların 'çok sevimli' olduğunu söylemişti. Ancak Stellantis sözcüsü, kararın Trump'ın yorumlarıyla ilgili olmadığını ve talebin otomobil fuarlarında ölçüldüğünü ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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