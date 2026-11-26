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Rusya'da Stavropol Valisi Vladimir Vladimirov, bölgedeki Nevinnomısskiy Azot gübre fabrikasına gece düzenlenen saldırıda 12 insansız hava aracının (İHA) isabet ettiğini bildirdi.

Vladimirov, Stavropol'da gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısının ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Vladimirov, "Saldırıda 88 İHA kullanıldı ve tespitlerimize göre ne yazık ki bunlardan 12'si Nevinnomısskiy Azot tesisinde hedeflerine ulaştı." dedi.

Saldırının 3 saat sürdüğünü belirten Vladimirov, tesisteki hasarın boyutuna ilişkin bilgi vermedi.

Söz konusu fabrika, Rus gübre üreticisi EuroChem bünyesinde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA