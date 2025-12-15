Sri Lanka'nın Kolombo Limanı'nda 200 Tondan Fazla Ham Petrol Denize Sızdı

KOLOMBO, 15 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki Kolombo Limanı'nda bulunan bir boru hattındaki sızıntı nedeniyle 200 tondan fazla ham petrol denize sızdı.

Kolombiya'nın Ceylon Petroleum Corporation şirketinden pazar günü yapılan açıklamada, limanın ilk şamandırasında akaryakıt tankerinden ham petrol boşaltmada kullanılan bir boru hattında sızıntı tespit edildiğini belirtti.

Boru hattının akaryakıt boşaltmada kullanımı geçici olarak durduruldu. Sızıntının kontrol altına alınması ve daha fazla sızıntının önlenmesine yönelik onarım çalışmaları devam ediyor.

Sri Lanka Sahil Güvenliği de deniz suyuna karışan ham petrolü temizleme çalışmaları başlatarak, etkilenen bölgede temizlik çalışmaları yürütmek üzere bir gemi gönderdi. Sahil güvenliğin bu çalışmalarına Sri Lanka donanması da yardımcı oluyor.

Deniz Çevre Koruma Kurumu'ndan yapılan açıklamada sızan ham petrolden örnekler alınarak test amacıyla laboratuvara gönderildiği ifade edildi.

Limandaki boru hatlarında daha önceki yıllarda da petrol sızıntıları yaşanmıştı.