SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çektiİSTANBUL, (DHA)Sosyal sorumluluk projelerine gönül veren ve "İsraf Etme, Tasarruf Et" projesiyle sosyal farkındalık çalışmaları yürüten sunucu Merve Demir, 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutladı.

Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

İSTANBUL, (DHA)

Sosyal sorumluluk projelerine gönül veren ve "İsraf Etme, Tasarruf Et" projesiyle sosyal farkındalık çalışmaları yürüten sunucu Merve Demir, 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutladı.

Dünya Su Günü'ne dikkat çekmek amacıyla futbol ve basketbol ile televizyon ve radyo camiasından önemli isimlerle "Suyu korumak, hayatı korumaktır. Suyunu israf etme, hayatı koru" ifadeleriyle farkındalık çalışması yapıldı.

Bu çalışmaya Adana Demirspor'dan Yunus Akgün, Galatasaray NEF Basketbol'dan Göksenin Köksal, Galatasaray Basketbol'dan Merve Aydın ve Pelin Bilgiç gibi sporcular da destek verdi

SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

SPOR Sporcular, Dünya Su Günü'ne dikkat çekti

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dünya Su Günü, Merve Demir, 22 Mart, DHA, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title