Spora İlk Adım Projesi Salıpazarı'nda Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Spora İlk Adım Projesi", Salıpazarı'ndaki minik öğrencilere sporu sevdirmek ve temel hareket becerilerini geliştirmek amacıyla başlatıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Spora İlk Adım Projesi", Salıpazarı'nda minik öğrencilerle buluştu.

Proje ile çocukların erken yaşta spora yönlendirilmesini, temel hareket becerilerinin geliştirilmesini ve geleceğin başarılı sporcularının keşfedilmesini amaçlanıyor.

Proje kapsamında Salıpazarı ilçesinde Bereket İlkokulu ve Gökçeli İlkokulu pilot okul olarak belirlendi. Görevlendirilen uzman antrenörler eşliğinde öğrenciler tenis, voleybol ve atletizm branşlarında haftada dört gün eğitim alıyor.

Spora İlk Adım Projesi ile minik sporcular, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını erken yaşta kazanırken aynı zamanda takım ruhu, disiplin ve öz güven becerilerini geliştiriliyor.

Projenin ilçedeki tüm ilkokullarda uygulanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
