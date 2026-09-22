SPK piyasa dolandırıcılığı tespit etti, İstanbul'da 14 şüpheli yakalandı

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İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen 15 şüpheliden 1'inin yurt dışında olduğu ifade edilirken, düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kaynak: AA