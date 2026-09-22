Haberler

SPK piyasa dolandırıcılığı tespit etti, İstanbul'da 14 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK'nın Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarında piyasa dolandırıcılığı tespit ettiğini açıkladı. 15 şüpheliden yurt dışındaki 1'i dışında 14'ü operasyonda yakalandı.

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 14 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, tespit edilen 15 şüpheliden 1'inin yurt dışında olduğu ifade edilirken, düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kaynak: AA
Kayseri Melikgazi'de tırla çarpışan otomobil takla attı, sürücü burnu kanamadan çıktı

Tırla çarpışan otomobil takla attı! Sürücünün durumuna herkes şaşır
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Hamdi Ulukaya'ya yatırım çağrısı: Seni de bekliyoruz

Erdoğan salondaki ismi görünce kürsüden seslendi: Seni de bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM veto hakkını kaldırmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı: Veto hakkı kaldırılmalı
Nur Dağı'na Fenerbahçe formasıyla çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Formayı giyip gitti! Neresi olduğunu tahmin edemezsiniz
Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

Icardi'ye 2099'a kadar men cezası
Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum

Dünyanın en büyük masalarından birine oturuyor! Ali Koç'a olay yorum
Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yaptığı hareketlere anlam verilemedi, gerçek sonradan ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha

Fon soruşturmasında 14 gözaltı daha