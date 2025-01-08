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Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
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Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı

Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz Gözaltına Alındı
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Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. İlgili soruşturma, sosyal medya hesapları aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yapma iddialarını kapsıyor.

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerine ait bazı hesaplarla yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılıp bu suça teşvik edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Durmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet ettiği öne sürülen Durmaz, sabah saatlerinde Fatih'teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli Durmaz, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca ifadesi alınan Durmaz, üzerine atılı suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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Kerimcan Durmaz tutuklandı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcenk akyol:

önce bir kuaföre götürün memur bey

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