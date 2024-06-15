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Sorgun Süt Üreticileri Birliği, köylere yerleştirdiği süt tanklarıyla üreticilerin gelirini artırdı

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Sorgun Süt Üreticileri Birliği, köylere yerleştirdiği süt tanklarıyla günlük 4-5 ton süt alarak Et ve Süt Kurumu'na satmaya başladı ve aylık ortalama 2 milyon lira gelir elde etti. Birliğin hedefi günlük toplanan süt miktarını 10 tona, geliri de 5 milyon liraya çıkarmak.

Sorgun Süt Üreticileri Birliği, köylere yerleştirdiği süt tanklarıyla üreticilerin gelirini aylık 2 milyon liraya çıkardı.

Sorgun Süt Üreticileri Birliği Başkanı veteriner hekim Harun Meriç, AA muhabirine, birliğin 2012 yılında kurulduğunu 2023 yılına kadar alım yapılamadığını söyledi.

Meriç, 2023'de başkanlık görevine getirldiğini belirterek, "Önce depomuzda atıl duran süt tanklarını üreticilerimizin hizmetine sunduk. Süt tanklarının devreye girmesiyle günlük 4-5 ton civarında süt alarak, Et ve Süt Kurumu'na satmaya başladık. Aylık ortalama 2 milyon lira civarında gelir sağladık. Bu da ayda 117 asgari ücretli çalıştırmaya den gelmektedir." dedi.

Hedeflerinin günlük toplanan süt miktarını 10 tona, geliri de 5 milyon liraya çıkarmak olduğunu aktaran Meriç, "Ayrıca birliğimize ait bir süt toplama aracı almak. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süt alımını artırdığımızda ilçemizde hayvan kalitesi ve süt kalitesi de artacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Et ve Süt Kurumu Sorgun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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